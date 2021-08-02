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02 августа 10:37

Страны EC могут предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Тимановской

Ранее тренерский штаб национальной сборной решил насильно вернуть бегунью с Олимпиады в Токио обратно на родину.

Госсекретарь МИДа Франции Клеман Бон заявил, что Париж и его партнеры по ЕС рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели. Я думаю, это то, что может сделать Европа», - приводит слова Бона ТАСС, ссылаясь на радиостанцию RFI.

«Я приветствую тот факт, что Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с японскими властями, полицией обеспечил безопасность этой спортсменки», - добавил он.

Напомним, что Тимановская раскритиковала работу тренерского штаба сборной Белоруссии. После чего Олимпийском комитете Белоруссии заявили, что легкоатлетка прекращает свое участие на Играх из-за неустойчивого эмоционально-психологического состояния.

Затем в аэропорту Кристина попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой.

В свою очередь, главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище.

Напомним, что Олимпиады в Токио продлится до 8 августа.

источник: ТАСС
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