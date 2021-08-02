Плющенко поддержал американскую гимнастку Байлз после ее отказа от участия на Олимпиаде в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал четырехкратную победительницу Игр гимнастку Симону Байлз из США после ее отказа от участия на Олимпиаде в Токио.

«Как спортсмен и олимпиец, конечно, я слежу за Играми в Токио. Прежде всего, хочу поздравить российскую команду по гимнастике с грандиозной победой. Посмотрев женские соревнования, хотел бы сделать некторые замечания. Одна из самых невероятных спорстменок сборной США Симона Байлз снялась с многоборья и командных соревнований.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи после победы в командных соревнованиях мне нужно было выступать на индивидуальных через три дня. Как многие из вас знают, мне пришлось сняться по медицинским причинам. Возможно, это решение спасло меня от инвалидной коляски до конца жизни. Несмотря на весь негатив, что я получил, я до сих считаю, что принял верное решение.

Полагаю, что и у Симоны были веские прчины. Много лет она доказывала свою преданность гимнастике. Хочу выразить ей полную поддержку и пожелать ей крепкого здоровья и успехов в будущем», - написал Плющенко в своем инстаграм.

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Ранее американка снялась с командного многоборья. У спортсменки, отказавшейся от участия из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США - 13,766 балла.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.