Российские волейболистки проиграли Турции в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде

Женская сборная России по волейболу в заключительном туре группового этапа Олимпийского турнира в Токио (Япония) уступила команде Турции со счетом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15), 10:15).

На старте соревнований россияне уступили Италии - 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), затем обыграли Аргентину - 3:0 (25:19, 25:15, 25: 13), обыграли Китай - 3: 2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) и уверенно переиграли американцев - 3:0 (25:20, 25:12, 25: 19).

В четвертьфинале россияне, скорее всего, сыграют со сборной Бразилии.

Напомним, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России в четвертьфинале уступила будущему серебряному призеру - команде Сербии.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.