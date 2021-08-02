Сборная России установила национальный рекорд по медалям за первые семь дней Олимпиады

Сборная России побила национальный рекорд по количеству медалей за первые семь дней на летних Олимпиадах.

За стартовую неделю Олимпиады в Токио россияне завоевали 44 медали (12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых).

До этого лучшего показателя Россия добилась на Играх-2000 в Сиднее. Тогда наша команда заработала 39 наград (12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых).

На данный момент в медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа. Проведение соревнований было запланировано на 2020 год, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.