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02 августа 11:13

Белорусская легкоатлетка Тимановская рассказала, как ее пытались насильно депортировать из Токио

Тренерский штаб национальной команды объяснил данное решение неустойчивым эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, по какой причине ее пытались насильно депортировать из Японии и отстранили от участия в Олимпийских играх в Японии.

«Ко мне пришел главный тренер национальной команды Юрий Моисевич. Он предложил мне отказаться от участия в беге на 200 метров – сказать, что у меня травма, сняться и полететь домой. Сказал, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то будут убирать из сборной, лишат работы и, возможно, будут еще какие-то последствия.

Мы с тренером еще долго общались и все-таки пришли к решению, что я побегу, но не буду давать никаких комментариев – мол, все пройдет спокойно, пробегу 200 метров и вернусь домой. Но сегодня (1 августа) после обеда ко мне в комнату пришел Артур Шумак, представитель нашей национальной команды, и Моисевич. Они сказали, что буквально через пару часов я должна быть в аэропорту.

Пришел психолог, который пытался со мной разговаривать. Не помню его фамилию, потому что особо его старалась не слушать. Он мне говорил какой-то бред – типа он работал с убийцами, в «Новинках», много чего повидал. Потом он пытался поставить себя на мое место, а меня – на его. Садился и делал вид, что он – это я. Он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу». Зачем он это делал, вообще не поняла.

После этого в комнату снова зашел Шумак и сказал, что у меня 40 минут, чтобы собраться. Я начала складывать вещи, ко мне каждые десять минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала», - приводит слова Тимановской Tribuna.com.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. В минувшее воскресенье Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации.

В понедельник глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище. Кроме того, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции RFI заявил, что Евросоюз в ближайшее время также рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище.

источник: Tribuna.com
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