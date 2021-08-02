Белорусская легкоатлетка Тимановская рассказала, как ее пытались насильно депортировать из Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, по какой причине ее пытались насильно депортировать из Японии и отстранили от участия в Олимпийских играх в Японии.

«Ко мне пришел главный тренер национальной команды Юрий Моисевич. Он предложил мне отказаться от участия в беге на 200 метров – сказать, что у меня травма, сняться и полететь домой. Сказал, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то будут убирать из сборной, лишат работы и, возможно, будут еще какие-то последствия.

Мы с тренером еще долго общались и все-таки пришли к решению, что я побегу, но не буду давать никаких комментариев – мол, все пройдет спокойно, пробегу 200 метров и вернусь домой. Но сегодня (1 августа) после обеда ко мне в комнату пришел Артур Шумак, представитель нашей национальной команды, и Моисевич. Они сказали, что буквально через пару часов я должна быть в аэропорту.

Пришел психолог, который пытался со мной разговаривать. Не помню его фамилию, потому что особо его старалась не слушать. Он мне говорил какой-то бред – типа он работал с убийцами, в «Новинках», много чего повидал. Потом он пытался поставить себя на мое место, а меня – на его. Садился и делал вид, что он – это я. Он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу». Зачем он это делал, вообще не поняла.

После этого в комнату снова зашел Шумак и сказал, что у меня 40 минут, чтобы собраться. Я начала складывать вещи, ко мне каждые десять минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала», - приводит слова Тимановской Tribuna.com.