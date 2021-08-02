Шмелева и Войнова поборются за бронзу в командном спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио

В полуфинале командного спринта по велотреку на Олимпиаде в Токио россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли третье место.

Спортсменки из нашей страны показали результат - 32.249. Таким образом Шмелева и Войнова поборются за бронзовую награду с представительницами Нидерландов.

В финал сразятся китаянки, установившие в полуфинальном заезде мировой рекорд (31.804), и команда Германии.

Напомним, что заезд за третье место состоится сегодня, 2 августа и начнется в 12:06 по московскому времени.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.