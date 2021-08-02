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02 августа 11:54

Каменский стал серебряным медалистом Олимпиады в стрельбе из трех положений

Победу с олимпийский и мировым рекордом одержал Чжан Чанхун из Китая.

В финале олимпийского турнира по стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров среди мужчин россиянин Сергей Каменский занял второе место.

Спортсмен из нашей страны набрал 464,2 балла.

Обладателем золотой медали стал китаец Чжан Чанхун, установивший мировой и олимпийский рекорды (466 баллов).

Тройку призеров замкнул Миленко Себич из Сербии, показавший результат 448,2 балла.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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