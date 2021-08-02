Гимнаст Аблязин занял шестое место в упражнениях на кольцах, золото и серебро у представителей Китая

В финале олимпийского турнира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах россиянин Денис Аблязин занял шестое место.

Спортсмен из нашей страны показал результат 14,833 балла.

Золотую медаль завоевал китаец Лю Ян (15,500), серебро досталось его соотечественнику Ю Хао (15,300), а тройку призеров замкнул Элефтериосу Петруниосу (15,200) из Греции.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.