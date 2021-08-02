Российские велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Токио

В заезде за третьем место командного спринта по велотреку на Олимпиаде в Токио россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова оказались сильнее представительниц Нидерландов.

Спортсменки из нашей страны показали результат - 32.252 секунды, а нидерландки финишировали на 0,252 секунды позже.

Олимпийскими чемпионками стали спортсменкам из Китая (31,895), серебро досталось национальной команде Германии (31,980).

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.