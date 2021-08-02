Кузнецов пробился в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

В квалификации олимпийского турнира в Токио по прыжкам в воду с трехметрового трамплина россиянин Евгений Кузнецов занял седьмое место и пробился в полуфинал соревнований.

Спортсмен из нашей страны показал результат - 444,75. Его соотечественник Никита Шлейхер занял 24-ю позицию (339,70) и покинул олимпийский турнир.

Напомним, что полуфинал состоится завтра, 3 августа.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.