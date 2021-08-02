Белорусской легкоатлетке Тимановской будет предоставлено политическое убежище в Польше

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что легкоатлетке Кристине Тимановской будет предоставлено политическое убежище в Польше, в ближайшие дни она вылетит из Токио в Варшаву.

«Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды - предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет», - приводит слова Опейкина «Газета.ру».

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. В минувшее воскресенье Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации.

В понедельник глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище. Кроме того, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции RFI заявил, что Евросоюз в ближайшее время также рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище.