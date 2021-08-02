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02 августа 13:07

Пляжники Красильников и Стояновский пробились в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Россияне победили испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру.

В 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио российская пара Вячеслав Красильников / Олег Стояновский оказалась сильнее тандема из Испании Пабло Эррера / Адриан Гавира - 2:0 (22:20, 21:17).

Таким образом, в четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между Джэйком Джиббом / Траем Борне (США) и Юлиусом Толе / Клеменсом Виклером (Германии). Встреча состоится сегодня, 2 августа и начнется в 16:00 по московскому времени.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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