Пляжники Красильников и Стояновский пробились в четвертьфинал Олимпиады в Токио

В 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио российская пара Вячеслав Красильников / Олег Стояновский оказалась сильнее тандема из Испании Пабло Эррера / Адриан Гавира - 2:0 (22:20, 21:17).

Таким образом, в четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между Джэйком Джиббом / Траем Борне (США) и Юлиусом Толе / Клеменсом Виклером (Германии). Встреча состоится сегодня, 2 августа и начнется в 16:00 по московскому времени.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.