Российские волейболисты победили Канаду и вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

В четверть финале олимпийского турнира по волейболу мужская сборная России оказалась сильнее национальной команды Канады - 3-0 (25:21, 30:28, 25:22).

Таким образом, команда Туомаса Саммелвуо пробилась в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния Бразилия - Япония. Их встреча пройдет сегодня, 3 августа и начнется в 07:00 по московскому времени.

Полуфиналы олимпийского турнира запланированы на 5 августа.

Напомним, что Россия в плей-офф Олимпиады в Токио, финишировав на первом месте в группе В.

В медальном зачете на Играх-2020 сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.