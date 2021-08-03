Россиянин Кузнецов пробился в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

В полуфинале олимпийского турнира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место.

Спортсмен из нашей страны показал результат 453,85 балла, что позволило ему пробиться в финал Олимпиады в Токио.

Добавим, что решающий этап олимпийского турнира состоится сегодня, 3 августа и начнется в 9:00 по московскому времени.

В медальном зачете на Играх-2020 сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Соревнования в Токио продлятся до 8 августа.