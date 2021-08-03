Тренер сборной России - о победе над Канадой на ОИ-2020: Нужно было только сделать то, что мы умеем

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо дал комментарий после победы своей команды над Канадой (3:0) в четвертьфинале Олимпиады игр в Токио.

«Идеально не бывает никогда. Это мы знаем очень хорошо. Сегодня были моменты во время игры, которые нужно было перетерпеть, подождать своего шанса. И парни были молодцы. У нас были трудности во второй партии - мы торопились. Но все сложилось хорошо. 3-0 в четвертьфинале - это очень здорово. Не могу здесь искать что-то негативное. Нужно было только сделать то, что мы умеем. Ничего менять кардинально не нужно было», - приводит слова специалиста Sport24.

Таким образом, команда Саммелвуо пробилась в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния Бразилия - Япония. Их встреча пройдет сегодня, 3 августа и начнется в 07:00 по московскому времени.

Полуфиналы олимпийского турнира запланированы на 5 августа.

Напомним, что Россия в плей-офф Олимпиады в Токио, финишировав на первом месте в группе В.