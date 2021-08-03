Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в Токио

В полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг россиянин Муслим Гаджимагомедов победил новозеландца Дэвида Ника со счетом 4:1.

Таким образом, Муслим пробился в финала Олимпиады. Поединок за золотую медаль состоится 6 августа и начнется 9:05 по московскому времени. Соперник Гаджимагомедова станет известен позднее.

В медальном зачете на Играх-2020 сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Соревнования в Токио продлятся до 8 августа.