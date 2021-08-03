Словения обыграла Германию и вышла в полуфинал олимпийского турнира по баскетболу

В четвертьфинале олимпийского турнира по баскетболу в Токио мужская сборная Словении оказалась сильнее национальной команды Германии - 94:70.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Зоран Драгич, заработавший 27 очков. Также по дабл-даблу оформили Лука Дончич (20 очков и 11 передач) и Майк Тоби (13 очков и 11 подборов).

У немцев наиболее ярко себя проявил защитник Маодо Ло, на счету которого 11 очков, один подбор и две передачи.

Таким образом, Словения вышла в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет с победителем пары Испания - США. Встреча между этими командами состоится сегодня, 3 августа и начнется в 7:40 по московскому времени.