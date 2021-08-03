Российский борец Сурков уступил украинцу Насибому и не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг россиянин Артем Сурков проиграл Парвизу Насибову из Украины - 1:2.

Таким образом, украинец пробился в полуфинал Олимпиады в Токио, где ему будет противостоять египтянин Мохамед Ибрахим Эльсайед, который оказался сильнее представителя Армении Карена Асланяна.

Напомним, что в медальном зачете на Играх-2020 сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Соревнования в Токио продлятся до 8 августа.