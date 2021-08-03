Госсекретарь США подверг критике действия Белоруссии в отношении легкоатлетки Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на скандальную ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую покинуть Игры только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», - написал Блинкен в твиттере.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. В минувшее воскресенье Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации.

В понедельник глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище. Кроме того, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции RFI заявил, что Евросоюз в ближайшее время также рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Тимановской политическое убежище.