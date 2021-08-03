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03 августа 09:06

Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады в Токио

Встреча состоится 5 августа.

В четвертьфинале олимпийского турнира по волейболу мужская сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Японии - 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

Таким образом, бразильцы пробились в полуфинал Олимпиады в Токио, где им будет противостоять сборная России, ранее переигравшая команду Канады.

Полуфинальные встречи олимпийского турнира по волейболу пройдут 5 августа.

Напомним, что в медальном зачете на Играх-2020 сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Соревнования в Токио продлятся до 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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