Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по волейболу мужская сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Японии - 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

Таким образом, бразильцы пробились в полуфинал Олимпиады в Токио, где им будет противостоять сборная России, ранее переигравшая команду Канады.

Полуфинальные встречи олимпийского турнира по волейболу пройдут 5 августа.

Напомним, что в медальном зачете на Играх-2020 сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Соревнования в Токио продлятся до 8 августа.