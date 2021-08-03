Грузинский легкоатлет Абрамян отстранен от Олимпиады в Токио из-за допинга

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от Олимпийских игр в Токио из-за присутствия в организме запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Отмечается, что проба, взятая у спортсмена, показала, что в крови Абрамяна есть запрещенные анаболические стероидные препараты.

Беник имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде и запросить анализ пробы В.

Добавим, что 36-летний Абрамян является действующим чемпионом Грузии в толкании ядра.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.