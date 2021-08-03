Сборная России упустила пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

В финале олимпийского турнира по парусному спорту победу одержал британский спортсмен Джайлс Скотт, принеся Великобритании 13-ю золотую награду на Играх в Токио.

Таким образом, британцы в медальном зачете поднялись на пятое место, опередив сборную России.

Наша команда имеет в своем активе 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, а на счету Великобритании теперь 13 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Возглавляет таблицу сборная Китая (29-18-16). На второй строчке расположились США (22-27-17), а тройку лучших замыкает Япония (18-6-10).

Олимпиады в Токио продлится до 8 августа.