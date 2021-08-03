Сборная США победила Испанию и вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по баскетболу мужская сборная США оказалась сильнее национальной команды Испании - 95:81 (19:21, 24:22, 26:20, 26:18).

Самым результативным игроком матча стал испанец Рики Рубио, на счету которого 38 очков, четыре подбора и две передачи.

У американцев наиболее ярко себя проявил Кевин Дюрант - 29 очков, два подбора и четыре передачи.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал Олимпиады в Токио, где сыграет с победителем пары Австралия - Аргентина. Встреча между этими командами состоится сегодня, 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Олимпийский турнир по баскетболу завершится 7 августа.