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03 августа 10:53

Белорусская спортсменка - о Тимановской: Она оказывала на других психологическое давление

Ранее сообщалось, что Кристина 4 июля отправится в Польшу, где получит политическое убежище.

Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова выразила свое мнение о соотечественнице Кристине Тимановской.

«Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», - приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. В минувшее воскресенье Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации.

В понедельник глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище. Кроме того, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции RFI заявил, что Евросоюз в ближайшее время также рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Тимановской политическое убежище.

На данный момент Кристина находится в польском посольстве на территории Японии. 4 июля белорусская спортсменка отправится в Варшаву, где ей будет предоставлено политическое убежище.

источник: «RT на русском»
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