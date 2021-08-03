Россиянин Кузнецов занял пятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио

В финале олимпийского турнира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место, набрав 461,90 балла.

Золотую медаль завоевал представитель Китая Сийи Се (558,75). Серебро досталось его соотечественнику Цзунъюань Вану (534,90), а тройку призеров замкнул британец Джек Ло (518,00).

Напомним, что Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне-2012.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает шестое место, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.