Белорусская легкоатлетка: Тимановская могла не выносить сор из избы и попросить замену в эстафете

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала, что ее коллега Кристина Тимановская не пыталась урегулировать ситуацию, после которой она пожаловалась на национальный олимпийский комитет.

«Со всеми можно было спокойно договориться. Для этого не требовалось выносить сор из избы. Подойди к главному тренеру, спроси: «Юрий Евгеньевич, почему так вышло?» Уверена, он бы понял ее. Начальник команды, вопреки жалобам, тоже всегда находится на связи и доступен. Он живет ниже нас этажом. Более того, она могла пообщаться с нами и попросить заменить ее в эстафете. Уверена, выход был бы найден, но с ее стороны не было даже попыток разрулить ситуацию внутри коллектива. Кристина не в первый раз сразу полезла в интернет», — цитирует RT спортсменку.

Напомним, что спортсменка должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

В ситуацию вмешался МОК.