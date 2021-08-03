Российский борец Евлоев - о победе на Олимпиаде: Всегда в турнир вхожу сложновато

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев рассказал, как набирал форму по ходу олимпийского турнира в Токио.

Напомним, что в финале в весовой категории до 97 кг он победил Артура Алексаняна из Армении со счетом 5:1.

«Всегда в турнир вхожу сложновато. С такими ребятами - они чуть непредсказуемые - надо было сдерживаться. Вошел, потихоньку разбарывался. Сегодня подошел в своей лучшей форме - спасибо тренерам. Они делают для этого все», - сказал борец», - цитирует спортсмена ТАСС.

Добавим, что российские борцы греко-римского стиля показали худший результат на Олимпийских играх с 1996 года. На ОИ-2020 они завоевали одну золотую и две бронзовые награды.