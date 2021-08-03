Россия вернулась на пятое место в медальной таблице по ходу 11-го дня ОИ-2020, Китай - первый

Одним трансгендером на Олимпиаде меньше. Экс-мужчина из Новой Зеландии завалила штангу, экс-женщина из Канады вышел в финал

Лорел Хаббард выступала в весовой категории до 87 кг, а урожденная Ребекка Куинн поборется за золото в составе канадской сборной.