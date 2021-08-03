Россия вернулась на пятое место в медальной таблице по ходу 11-го дня ОИ-2020, Китай - первый

В Токио разыграны все комплекты медалей одиннадцатого соревновательного дня Олимпийских игр.
Сборная России завоевала 3 августа только две награды.
Золотую медаль выиграл борец греко-римского стиля Муса Евлоев (весовая категория 97 кг). Бронзовая награда у гимнаста Никиты Нагорного (перекладина).
Добавим, что в полуфиналы пробились мужская волейбольная и женская ватерпольная команды ОКР.
Сборная России занимает пятую позицию общекомандного зачета с 52 (13-21-18) медалями. Уверенно лидирует Китай с 32 золотыми наградами, 21 серебряными и 16 бронзовыми.