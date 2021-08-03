Рубцов не сумел выйти в финал олимпийского турнира по скалолазанию в многоборье

Российский скалолаз Алексей Рубцов не смог пробиться в финал олимпийского турнира в Токио.

Спортсмен из команды ОКР занял в квалификации 13-е место. В решающий этап вышли восемь лучших спортсменов. Первое место занял француз Макаэль Мавем, второе - японец Томоа Нарасаки.

Добавим, что в многоборье входят дисциплины «скорость», «трудность» и «боулдеринг».

Россия занимает пятую позицию в медальном зачете Олимпиады в Токио. В активе нашей команды 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.