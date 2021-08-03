Российский арбитр Пустовойтова рассудит Швецию и Канаду в финале женского турнира по футболу на ОИ

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена главным судьей финального матча женского футбольного турнира на олимпиаде в Токио.

Как сообщает пресс-служба РФС, одним из ее ассистентов будет ее соотечественница Екатерина Курочкина. Также в состав бригады арбитров вошли хорватка Саня Родак и представительница Руанды Салима Мукансанга (четвертый судья).

В марте 2020 года Пустовойтова работала на матче РПЛ «Локомотив» - «Ахмат» в качестве резервного арбитра.

Добавим, что в финале ОИ-2020 сыграют сборные Швеции и Канады.

Напомним, что в решающем матче мужского турнира сойдутся команды Испании и Бразилии.