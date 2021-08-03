Белорусская легкоатлетка: 16 лет я выступала за сборную, которой абсолютно все равно на меня

Белорусская спортсменка-универсал Яна Максимова заявила, что не собирается возвращаться в Беларусь после ситуации, которая произошла со спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«После всех произошедших событий я не планирую возвращаться в Беларусь. У меня маленькая дочка, рисковать не могу. Я из тех людей, которые не могут молчать. Когда я жила и тренировалась в Беларуси, вся ситуация меня не отпускала. Все это время я, рискуя всем, продолжала что-то делать.

16 лет я выступала за сборную, которой было абсолютно все равно на меня. Когда мои результаты упали, меня отправили к психологу, хотя я очень сильный спортсмен - и все наше руководство знает это, но никто не смог помочь мне достичь желаемых высот. И очень надеюсь, что дождусь того момента, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», - цитирует Максимова в своем Instagram Белорусский фонд спортивной солидарности (БССФ).

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии ее включили в эстафету 4х400 метров. В соцсетях спортсменку возмутило неожиданное тренерское решение, так как на этой дистанции она не специализируется. В результате ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль. После инцидента Тимановская получила гуманитарную визу из Польши.