Александр Карелин прокомментировал золотую медаль Евлоева

Легендарный борец и трехкратный олимпийский победитель Александр Карелин отреагировал на победу российского борца Мусы Евлоева в турнире по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио.

«Хочу поздравить воспитанника калининградской школы классической борьбы Мусу Евлоева с победой. Победа на Олимпийских играх в Токио - 50-я золотая медаль в олимпийской копилке советских и российских классических борцов, и ее одержал представитель самого западного региона России в Дальневосточной Азии, подтвердив наши ценности и традиции.

Золото Мусы - результат совместной работы актива региональной федерации борьбы, всех, кто помогает развивать борцовские дисциплины и способствует правильному отношению к жизни, это достойный пример для тех мальчишек, которые завтра придут в борцовские залы с желанием бороться, побеждать и выигрывать», - цитирует Карелина «Sport24» со ссылкой на wrestrus.ru.

Евлоев завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 97 кг, победив в финале Артура Алексаняна из Армении - 5:1. Напомним, 2 августа пал легендарный рекорд Карелина на Олимпийских Играх по числу золотых медалей: Кубинец Нуньес Лопес стал четырехкратным олимпийским чемпионом (У Карелина - 3).