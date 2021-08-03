Депутат Госдумы Свищев: Возможно, слова Алексаняна неправильно поняли, пусть объяснится

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на слова армянского борца Артура Алексаняна о том, что для победы нужно быть из России.

«Борец из Армении, вероятно, был в шоке от боя, поэтому не смог четко сформулировать свою речь. Смысл его высказывания можно понять двояко. Очень надеемся, что он сказал это по-дружески: таким образом он выразил свое уважение, что проигрывать спортсменам из России очень почетно и не постыдно.

Пусть Алексанян прояснит свои слова, чтобы в них не было недопонимания. Теперь все вокруг начнут изучать, что он имел в виду на самом деле. Лучше уточнить - в этом случае к нему не будет никаких вопросов или претензий», - рассказал Свищев в интервью «Чемпионат».

Российский борец Муса Евлоев одержал победу над представителем Армении Артуром Алексаняном в весовой категории до 97 кг. Это была первая золотая медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио для России. На данный момент российская сборная имеет в активе 52 медали и занимает промежуточное пятое место.