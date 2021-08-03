«Все это делает меня сильнее» - Ефимова об Играх в Токио-2020

Трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Ефимова не прошла квалификацию на Игры на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила только на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.

«Спасибо тем, кто всё это время был рядом и верил. За позитив и негатив, за добрые слова и «не очень». Всё это делает меня сильнее», — написала Ефимова в своём «инстаграме».

Отметим, что сборная России завоевала 5 медалей в плавании в Токио, из которых 2 золотые награды.