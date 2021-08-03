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03 августа 23:29
автор: Александр Бойченко

Алексей Николаев: Пустовойтова сделала серьезный шаг к тому, чтобы судить матчи РПЛ

Российский арбитр получил назначение на финал женской Олимпиады между Швецией и Канадой.

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал назначение российской рефери Анастасии Пустовойтовой на женский финал Олимпийских игр в Токио. Она будет судить матч между Швецией и Канадой.

«Это назначение очень важно для нее, это большая радость и для всех нас, что российский рефери будет представлять нашу страну в финале Олимпиады, это большая честь.

Повысятся ли шансы на то, что она будет судить матчи РПЛ? Тем не менее, мужской футбол немного отличается от женского, хотя, опять же, есть хорошие прецеденты, когда женщины также судят мужские игры. Почему бы и нет, можно сказать, что к этому сделан еще один шаг, значит, это возможно. Более того, на предсезонном турнире она отработала серьезную игру, так что шансы могут возрасти», - цитирует Николаев ТАСС.

На предсезонном турнире среди команд РПЛ, который проходил в Москве, Пустовойтова работала на встрече «Рубина» и «Химок».

Финальный матч Олимпийских игр среди женщин Швеция - Канада состоится 6 августа. Начало встречи намечено на 05:00 мск.

источник: ТАСС
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