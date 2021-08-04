Белорусская легкоатлетка Тимановская покинула посольство в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что она направляется в аэропорт Нарита для вылета в Варшаву. Автомобиль, в который, предположительно, села Тимановская, предварительно заехал на территорию посольства Польши и припарковался в подземном гараже. Ее погрузка в машину осуществлялась за закрытыми воротами. Машину со спортсменкой сопровождают еще два автомобиля полиции без опознавательных знаков, а также сотрудники польского посольства, которые должны будут полететь вместе с ней в Варшаву.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. В минувшее воскресенье Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации.

В понедельник глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище. Кроме того, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции RFI заявил, что Евросоюз в ближайшее время также рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Тимановской политическое убежище.