Пляжные волейболисты Лешуков и Семенов не сумели выйти в полуфинал Олимпиады в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу россияне Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму - 0-2 (17:21, 19:21).

Ранее спортсмены победили пару из Чили.

Напомним, что сегодня, 4 августа свой матч проведут еще одни представители России Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.