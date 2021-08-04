Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по гандболу женская сборная России оказалась сильнее национальной команды Черногории - 32:26 (17:15).

Таким образом, наша команды вышла в полуфинал, где сразится с победителем пары Венгрия - Норвегия. Встреча между этими командами состоится сегодня 4 августа и начнется в 7:15 по московскому времени.

Напомним, что на групповой стадии олимпийского турнира заняли второе место.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.