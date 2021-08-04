Борец Сурков проведет схватку за бронзовые награды Олимпиады в Токио

В утешительном раунде олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг россиянин Артем Сурков победил датчанина Фредрика Бьеррехуса со счетом 7-0.

Таким образом, Сурков получил возможность провести матч за бронзовую медаль Олимпиады, где ему будет противостоять египтянин Мохамед Ибрагим Эль-Сайед. Поединок состоится сегодня, 4 августа.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.