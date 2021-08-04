Россиянин Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе

Россиянин Артур Найфонов вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В четвертьфинале он победил турка Османа Гочена со счетом 12:1.

На старте турнира россиянин выиграл представителя Словакии Бориса Макоева - 6: 0. В полуфинале, который также состоится сегодня, 4 августа, Найфонов встретится с Хасаном Язданичарати из Ирана.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.