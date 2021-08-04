Байдарочница Черниговская вышла в полуфинал с первым результатом

Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал Олимпийских игр в гребле на 500 метров.

В четвертьфинале Черниговская заняла первое место со счетом 1:49.323. Первые три спортсмена вышли в полуфинал, остальные покинули соревнования.

Другая россиянка, Кира Степанова, показала результат 1:52.190, финишировала четвертой и не смогла выйти в полуфинал.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.