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04 августа 07:28

Овчарова сразится за бронзу олимпийского турнира по вольной борьбе

Россиянка встретится с Тайбе Юсейн из Болгарии.

В утешительном раунде олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг россиянка Любовь Овчарова победила шведку Хенну Йоханссон - 8-7.

Таким образом, спортсменка получил возможность провести матч за бронзовую медаль Олимпиады, где ему будет противостоять болгарка Тайбе Юсейн. Поединок состоится сегодня, 4 августа.

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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