Борец Угуев пробился в полуфинал Олимпиады в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг россиянин Заур Угуев одолел узбека Гуломжона Абдуллаева (счет 6:6 - победа Угуева по последнему результативному действию).

Таким образом, Заур пробился в полуфинал соревнований, где сразится с Резой Атринагарчи из Ирана. Схватка пройдет сегодня, 4 августа.

В медальном зачете Олимпийских игр в Японии сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.