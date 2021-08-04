Трефилов - о победе России над Черногорией: Мы сильнее, но не зря нас называют валидольной командой

Экс-тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на победу национальной команды над Черногорией (32:26) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

«Мы сильнее. Явно. Но ошибки не позволяют нам оторваться: в первом тайме мы опять подпустили соперниц до разницы в два мяча. Но не зря нас называют валидольной командой», - приводит слова Трефилова Sport24.

Таким образом, россиянки пробились в полуфинал олимпийского турнира по гандболу, где встретятся с победителем пары Норвегия - Венгрия. Встреча между этими командами проходит в эти минуты.

В медальном зачете Олимпийских игр в Японии сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.