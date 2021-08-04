Российские гандболистки сыграют с Норвегией в полуфинале Олимпиады в Токио

В четвертьфинале олимпийского турнира по гандболу женская сборная Норвегии обыграла национальную команду Венгрии со счетом 26:22.

Таким образом, норвежки пробились в полуфинал соревнования, где сыграют со сборной России. Встреча состоится 6 августа.

Во второй полуфинальной паре сразятся лучшие из противостояний Франция - Нидерланды и Швеция - Южная Корея.

В медальном зачете Олимпийских игр в Токио сборная России занимает пятое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Игры-2020 продлятся до 8 августа.