Ирина Привалова о травмах легкоатлетов: Когда человек на грани - все может произойти

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила мнение, что травмы Сергея Шубенкова и Дарьи Клишиной на Олимпиаде-2020 в Токио связаны со стрессом, который команда пережила в последние месяцы из-за сложностей. допуска к Играм.

Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, не стартовал в предварительных забегах из-за разрыва ахиллова сухожилия. Клишина повредила заднюю часть бедра во время квалификации в прыжках в длину.

«Это закономерность? Я думаю, да. Сергей живет в стрессе с января, вы представляете себе это? Где тонко, там и рвется. Если бы он был моложе, он бы ускользнул, но у него такой багаж многолетних выступлений.

Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене - дело не только в том, что все эти травмы. Они меня выпускают - меня не выпускают, впускают - не впускают, дают мне статус - не впускают меня. Когда человек на грани, все работает, любой ветерок может вызвать болезнь», - цитирует Привалову ТАСС.