Дарья Клишина: У меня нет цели выступать до победного конца

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о своих планах на будущее. 1 августа спортсменка получила травму во время квалификации Олимпиады в Токио: сделала две попытки , а во время бега в третьей захромала и покинула арену в инвалидной коляске.

«Думаю ли я сейчас о следующих Олимпийских играх в 2024 году в Париже? Еще нет. Но я бы тоже не думала об этом старте, если бы золотая медаль Токио висела у меня на груди. У меня нет такой цели тренироваться и выступать до конца.

Я буду руководствоваться своим телом, у меня этого никогда не будет: я продержусь до следующего старта, а потом уйду. Я не хочу, несмотря ни на что, добиваться результата, если с моим телом что-то пойдет не так. Конечно, мечтаю завершить спортивную карьеру на хорошей ноте. Но я тоже не хочу тянуть резину до последнего, и если работаешь, то делай хорошо», - цитирует Клишину ТАСС.

Клишина - двукратная чемпионка Европы в помещении и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.