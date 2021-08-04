Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Российская каратистка Анна Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает Федерация карате России.

Отметим, что спортсменка является единственной представительницей России на Играх-2020. COVID-19.

Анна должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.

Ранее ковид обнаружили у российского пловца Ильи Бородина, который также вынужденно снялся с Олимпиады.