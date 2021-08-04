Белорусская спортсменка Тимановская 5 августа проведет пресс-конференцию в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 5 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве. Об сообщает РИА Новости, ссылаясь на Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. В минувшее воскресенье Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации.

2 августа глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище.