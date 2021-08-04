Россиянка Тимошинина вышла в полуфинал в прыжках в воду с десятиметровой вышки на ОИ-2020

В предварительном этапе по прыжкам в воду с десятиметровой вышки среди женщин на Олимпиаде в Токио россиянка Юлия Тимошинина показала результат 313,20 балла.

Таким образом, спортсменка смогла отобраться в полуфинал соревнования. Еще одна представительница России Анна Конаныхина (252,85) заняла 25-е место и завершила борьбу на олимпийском турнире.

Первой в квалификации стала китаянка Чэнь Юйси (390,70).

Напомним, что полуфинал и финал Олимпиады по прыжкам в воду с десятиметровой вышки среди женщин состоятся 5 августа.

В медальном зачете Олимпийских игр в Токио сборная России занимает шестое место, заработав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.